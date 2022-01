Meteo Piemonte: fino a mercoledì presente l’anticiclone, da giovedì torna il freddo

Per le previsioni meteo previste per la settimana entrante in Piemonte, il CMP, Centro Meteo Piemonte, ha emesso un nuovo bollettino.

Secondo il CMP fino a Mercoledì in Piemonte ci sarà la presenza di un robusto campo anticiclonico che determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature ancora leggermente oltre le medie stagionali, specialmente in quota. Da Giovedì però la discesa di una massa d’aria fredda dalla Scandinavia favorirà un deciso calo delle temperature specialmente sulle Alpi, che sarà poi più marcato nella giornata di Venerdì, possibile inoltre l’attivazione di venti di foehn sulle Alpi e nelle valli, non ci saranno sostanziali cambiamenti del tempo con una prevalenza di tempo soleggiato: continua quindi l’assenza di precipitazioni. Temperature massime fino a 10/13°C in pianura nella prima parte di settimana, in calo sul finire della settimana, gelate estese al primo mattino.