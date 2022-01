Per il Piemonte si riavvicina la possibilità di passare in zona arancione da lunedì 24 gennaio

È atteso con particolare attenzione il monitoraggio previsto per domani, 21 gennaio, dell’Iss, Istituto Superiore Sanità, che potrebbe determinare per 8 regioni italiane il passaggio da una zona ad un’altra. Tra queste 8 regioni vi è anche il Piemonte, che da lunedì 24 gennaio potrebbe passare dalla zona gialla alla zona arancione.

Per le attuali regole infatti è previsto il passaggio dalla zona gialla a quella arancione con oltre il 20% di posti letto occupati in terapia intensiva e oltre il 30% in area non critica. Inoltre si devono superare i 150 casi ogni 100.000 abitanti. Le altre regioni a rischio zona arancione sono Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Abruzzo. Rischia il rosso la Valle d’Aosta che ha ben il il 69% di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ordinari e il 24% nelle intensive.