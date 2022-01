Aperto a Fossano l’hotspot scolastico che fornisce tamponi gratuiti a studenti e personale scolastico di ogni ordine e grado

Dal 25 Gennaio all’hot spot scolastico di Fossano presso il sito protezione civile (Via Granatieri di Sardegna, 1) sarà possibile per tutti gli studenti e il personale scolastico di ogni ordine e grado (eccetto università) effettuare gratuitamente tamponi antigenici rapidi per sorveglianza Sanitaria come previsto dal D.L. 07/01/2022 n°1 per la gestione di contatti in ambito scolastico di infezione da SARSCoV-2.

L’accesso diretto avverrà a sulla base della suddivisione territoriale come di seguito indicato:

Dal lunedì al sabato:

· 7,30 – 8,30: accesso diretto per studenti e personale scolastico AREA FOSSANESE

· 8,30 – 9,30: accesso diretto per studenti e personale scolastico AREA SAVIGLIANESE

· 9,30 – 10,30: accesso diretto per studenti e personale scolastico AREA MONREGALESE/

CEBANA

· 10,30 – 11,30: accesso diretto per studenti e personale scolastico del AREA SALUZZESE

· 11,30 – 13,30: accesso diretto per studenti e personale scolastico del AREA CUNEESE

I minori muniti di carta d’identità dovranno essere accompagnati da un genitore munito di carta d’identità e consenso informato di entrambi i genitori o da un parente munito di carta d’identità.

«Siamo una delle poche Amministrazioni ad aver investito i fondi extra covid (il cosiddetto “Fondone”) per l’allestimento di un hub vaccinale e oggi raccogliamo i frutti di una decisione politica fondata su una reale necessità della città e del territorio. Grazie all’impegno congiunto della Giunta Comunale, della Giunta Regionale, dell’Asl Cn1 e della Protezione Civile Provinciale oggi possiamo offrire una servizio essenziale a tutte quelle famiglie che si trovano quotidianamente a combattere con il problema delle quarantene di figli in età scolastica. Ulteriore segno di efficienza è dato dalle modalità di comunicazione dell’esito del tampone: direttamente con un sms non appena disponibile» commenta il sindaco di Fossano Dario Tallone.