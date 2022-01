Massimiliano Campana rieletto segretario generale degli Edili Cisl Piemonte

Massimiliano Campana, 50 anni, di Cuneo, con 29 voti su 31 è stato riconfermato segretario generale della Filca Cisl Piemonte al termine del XIII congresso della federazione regionale che si è svolto mercoledì 26 gennaio 2022, all’hotel Gallia di Pianezza, in provincia di Torino. Campana sarà coadiuvato in segreteria regionale da Gianni Marani, 54 anni, della Filca Cisl Piemonte Orientale e da Vincenzo Battaglia, 52 anni, della Filca Cisl Cuneo, entrambi riconfermati. Ai lavori dell’assise congressuale, che aveva come slogan: “Esserci per costruire il cambiamento” sono intervenuti, tra gli altri, il segretario generale della Filca nazionale, Enzo Pelle, e il segretario generale Cisl Piemonte, Alessio Ferraris.

Campana, alla guida della Filca Piemonte da settembre 2021, è stato nel biennio 2020-2021 reggente della Filca Cisl Alessandria-Asti e per otto anni, dal 2012 al 2020, segretario generale della Cisl Cuneo dove è entrato nel 1997 per il svolgere il servizio civile. Guiderà una federazione di 12mila iscritti con un forte radicamento nel territorio regionale e nei cantieri. Una federazione che, dopo anni di crisi del settore guarda con più ottimismo e fiducia al futuro e che in Piemonte scommette da tempo sulle Grandi opere come la Tav e il Terzo Valico.