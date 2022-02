None, incendio ancora in spegnimento: bruciano plastica e legno

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio che dalla tarda mattinata di oggi è scoppiato presso la ditta Speed di None (TO). L’azienda opera nel settore del trasporto e della logistica. Sul posto insieme ai vigili del fuoco anche i tecnici Arpa per i controlli della qualità dell’aria.

Il materiale che sta bruciando è costituito principalmente da plastica e legno. Arpa Piemonte ha effettuato i rilievi sia nelle zone prospicienti l’impianto, che nelle aree di massima ricaduta in cui non sono presenti abitazioni. I COV, Composti organici volatili, ovvero i principali indicatori delle sostanze che stanno bruciando, hanno valori nell’ordine di 500 ppb (parti per bilione). Saranno posizionati anche specifici campionatori per valutare la presenza di microinquinanti. Sono in corso le verifiche delle acque di spegnimento per accertare che vengano gestite correttamente.