Emergenza siccità Piemonte: torna il caldo e le temperature primaverili

In Piemonte continua l’emergenza siccità, tant’è che è stato registrato il terzo inverno più secco degli ultimo 65 anni e il secondo più caldo, con un’anomalia di temperatura compresa fra +1 e +3 C° rispetto al clima del periodo 1991-2020. E il clima non sembra aiutare di certo. Infatti può considerarsi conclusa la parentesi invernale arrivata nella prima e seconda settimana di febbraio. A partire da oggi, giovedì 17, ritornano sul Piemonte temperature bel al di sopra della media, sicuramente primaverili. A Torino la massima sarà di 22 gradi, a Cuneo 21, 19 a Novara fino ai 15 di Vercelli.

Ricomincia a soffiare il foehn con raffiche fino a 60/80 Km/h nelle vallate alpine e allo sbocco di esse, specie tra Torinese e Cuneese, col pericolo incendi che torna prepotentemente. E in tutto ciò di pioggia non se ne vede l’ombra.