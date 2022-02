L’Alessandria calcio compie 110 anni, è nato il 18 febbraio 1912

Oggi l’Alessandria calcio compie 110 anni. Anche il Consiglio regionale del Piemonte ha voluto ricordare la fondazione dei grigi del 18 febbraio 1912.

L’Alessandria FBC sorse come sezione calcio della Società ginnica Forza e Coraggio, ebbe in Alfredo Ratti, Enrico Badò e Amilcare Savojardo le sue prime anime.

Il primo presidente divenne Alfredo Ratti mentre il primo allenatore fu Amilcare Savojardo, seguito seguito l’anno successivo dall’inglese George Arthur Smith, al quale si deve il vero inizio di quella che fu la celebre Scuola calcistica alessandrina.

Prese vita una società che, come poche altre, forni al nostro football grandissimi talenti come Adolfo Baloncieri, Giovanni Ferrari e Gianni Rivera.