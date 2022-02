Monitoraggio settimanale Covid: incidenza a 672, Rt a 0.77, sotto la soglia epidemica

Il monitoraggio settimanale dell’Istituo Superiore di Sanità racconta di una pandemia da Covid-19 in deciso rallentamento. L’incidenza settimanale in Italia scende a 672 ogni 100 mila abitanti nella settimaa dall’11/02/2022 al 17/02/2021 contro i 962 della settimana precedente. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,77 in diminuzione rispetto allo 0,89 della settimana precedente e ormai decisamente al di sotto della soglia epidemica.

Calano anche i ricoveri per Covid negli ospedali. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 10,4% (rilevazione giornaliera al 17 febbraio) contro il 13,4% della settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 22,2% (rilevazione al 10 febbraio) contro il 26,5% di sette giorni prima.

Il miglioramento permetterà al Piemonte di essere in zona gialla da lunedì prossimo.