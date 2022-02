Domenica 20 febbraio a Torino la manifestazione di Coldiretti contro gli aumenti dei prezzi

Domenica 20 febbraio , a partire dalle 10:30, a Torino nel mercato contadino di Campagna Amica di piazza Vittorio Veneto, si svolgerà una animazione per coinvolgere i consumatori nella protesta che Coldiretti ha lanciato in tutta Italia contro gli aumenti dei prezzi e le speculazioni che costringono gli agricoltori a lavorare sottocosto. Per la manifestazione confluiranno a Torino rappresentanze di agricoltori Coldiretti da tutte le province del Piemonte.

Nello stesso momento interverranno in piazza Vittorio i rappresentanti di Coldiretti Piemonte e delle province piemontesi, oltre ai dirigenti dei gruppi Giovani impresa e Donna impresa.

L’animazione del mercato domenicale proseguirà con l’allestimento del “Tavolo delle verità” con le materie prime che stanno subendo rincari tali da mettere in seria discussione il reddito minimo per le imprese agricole. Saranno anche mostrati pannelli fotovoltaici da costruire rigorosamente non sui campi ma sui tetti dei fabbricati agricoli e sarà spiegato il sistema di produzione di biometano dalle stalle. Con questo Coldiretti chiede che le aziende agricole, schiacciate dai rincari della crisi politico-energetica mondiale, possano mettersi a disposizione per ridurre la dipendenza energetica del Paese.

Nel corso della giornata sarà attiva la dimostrazione di produzione del formaggio e il laboratorio di apicoltura: due settori presi ad esempio tra quelli danneggiati dal caro energia e caro carburanti.