Oggi torna il foehn sul Piemonte e con lui l’alta pressione: previste raffiche a 90 km/h

Nella giornata di oggi, lunedì 21 febbraio, in base alle previsioni della Società Meteorologica Italiana, un fronte di aria fredda polare raggiungerà le Alpi portando una nuova burrasca di foehn con temperature miti a bassa quota. Si attendono raffiche di vento fino a 90 km/h. È prevista un’espansione dell’alta pressione atlantica con un nuovo consolidamento di tempo in gran parte soleggiato e asciutto per diversi giorni. Qualche modesto passaggio frontale lungo le zone alpine a tratti. Clima mite con temperature massime intorno ai 15 gradi e lieve gelo notturno.