Visite endocrinologiche per Disturbi dell’Identità di Genere al CiDiGeM dell’ospedale Molinette di Torino

L’ASL Città di Torino continua ad offrire servizi di endocrinologia di 1° Livello rivolti anche a pazienti con “disforia di genere”.

Dopo la prima visita di endocrinologia generale, che consente la continuità terapeutica in corso, il paziente viene preso in carico in continuità dal Centro Interdipartimentale Disturbi Identità di Genere (CiDiGeM) dell’Ospedale Molinette dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, all’interno del quale opera un’équipe specializzata per i pazienti che vogliono intraprendere il percorso di adeguamento medico-chirurgico del sesso ai sensi della legge 164/1982.

La collaborazione con il CiDiGeM è totale e comporta momenti di formazione dei Medici Endocrinologi dell’ASL Città di Torino, ai quali è stata raccomandata particolare attenzione in materia.

Il CiDiGeM infatti si occupa della diagnosi di transessualismo nei suoi aspetti psicologici, psichiatrici ed endocrinologici ed è Centro di riferimento regionale.