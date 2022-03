Decimo successo consecutivo per Igor Gorgonzola Novara che batte 1 a 3 Trento

Decimo successo consecutivo per la Igor Gorgonzola Novara che contro Trento rimonta e vince 1 a 3. Si posiziona così saldamente prima in classifica in attesa delle prossime sfide. Il primo set vinto da Trento di misura (25-23) fa tremare Novara, ma poi le piemontesi si riscattano con tre set vinti 13-25, 22-25, 21-25. MVP è Haleigh Washington con 14 punti e 7 muri.

Sofia D’Odorico (schiacciatrice Igor Gorgonzola Novara): “Complimenti a Trento, che ha fatto un’ottima partita e ci ha messe in difficoltà, mentre da parte nostra non ci sono scuse: avremmo dovuto spingere di più e mantenere quella lucidità che spesso invece ci è mancata. Ora guardiamo ai prossimi impegni, in cui faremo di tutto per conquistare punti e mantenere la posizione che ci siamo costruite al momento in classifica”.

Delta Despar Trentino – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-23, 13-25, 22-25, 21-25)

Delta Despar Trentino: Piani 26, Raskie 1, Nizetich 2, Rivero 10, Moro (L), Mason 5, Quiligotti (L), Rucli 7, Stocco, Furlan 8, Botarelli 1, Berti ne. All. Bertini.

Igor Gorgonzola Novara: Imperiali (L) ne, Herbots 2, Montibeller 2, Battistoni ne, Fersino (L), Bosetti 4, Chirichella 7, Hancock 2, Bonifacio ne, Washington 14, Costantini ne, D’Odorico 5, Daalderop 14, Karakurt 21. All. Lavarini.

MVP Haleigh Washington