Gtt, dal primo aprile modifica di percorso e capolinea per il bus 14

A partire da venerdì 1° aprile 2022 la linea 14 modifica definitivamente il percorso e il capolinea nel Comune di Nichelino.

Nuovo percorso e capolinea

Direzione Nichelino: percorso attuale fino a via Nenni da dove prosegue per via Amendola dove effettua il nuovo capolinea dopo via Casalegno, presso la fermata n. 922 – “Amendola cap.” (ex capolinea della linea 35).

Direzione Torino: dal nuovo capolinea di via Amendola prosegue per via Amendola, viale Matteotti, via Occelli, via Torino, via Massimo D’Azeglio, via IV Novembre, via Vittorio Veneto, via Torino, via Trento, via Nenni, percorso attuale.

Nuove fermate

Oltre al nuovo capolinea di via Amendola, la linea 14 effettuerà le seguenti fermate sulla nuova tratta, in direzione Torino:

n. 918 – “La Torre

n. 916 – “Matteotti”

n. 889 – “Stazione (FS)”

n. 891 – “IV Novembre”

n. 892 – “Vittorio Veneto”