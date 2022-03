Il patron di Eataly, Oscar Farinetti: Piemonte e Liguria “super potenza” turistica

La fusione della Liguria con il Piemonte? Creerebbe una “super potenza” a livello turistico. Parola del fondatore di Eataly, Oscar Farinetti, che dal palco dell’Auditorium San Francesco di Chiavari, in provincia di Genova, in occasione dell’anteprima dell’Economic Forum Giannini 2022, dedicato al banchiere Italo americano figlio di migranti e fondatore della Bank of America, rilancia l’idea della macro regione.

“Abbiamo gran parte delle eccellenze enogastronomiche italiane, abbiamo il mare, i monti, le colline, non ci mancherebbe niente” ha detto Farinetti. E sul rilancio economico italiano, il leader di Eataly punta sui giovani e spera nel rimbalzo.

“Toccare il fondo è utile per poter risalire a effetto rimbalzo – spiega dialogando sul palco con l’imprenditore Piero Rondolino-. Nelle Langhe dopo lo scandalo del vino all’etanolo siamo risaliti e ora siamo il distretto europeo che esporta di più. Ci salveranno i giovani, i ventenni, generazione nata già nel guano che la mia generazione ha causato a livello globale”.