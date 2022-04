A Venaria inaugurata la nuova sede del Centro per le famiglie

Apre oggi la nuova sede del Centro per le famiglie, con l’inaugurazione e il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Fabio Giulivi, dell’assessore alla Famiglia, Luigi Tinozzi, del consigliere regionale del Piemonte, Andrea Cerutti, della presidente dell’Assemblea dei sindaci del CISSA, Azzurra Mulatero, del presidente del CdA del CISSA, Claudio Gravinese, della direttrice del CISSA, Elisabetta Bogge, del presidente della Cooperativa Frassati, Roberto Galassi. Presenti anche l’assessore alle Pari Opportunità, Paola Marchese ed il consigliere comunale, Marco Palmieri.

La nuova sede per il Centro per le famiglie è curata dal CISSA – Consorzio intercomunale di Servizi socio assistenziali di cui fa parte Venaria Reale (insieme ai comuni di Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre) e dalla Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati.

Dichiara il sindaco, Fabio Giulivi: «Prosegue il nostro impegno per offrire ai cittadini soluzioni più comode e alla portata di tutti. Il nuovo Centro per le famiglie è ora in pieno centro della Città, proponendosi di offrire, in una sede rinnovata e più moderna, un servizio che possa arrivare puntuale e al maggior numero di utenti. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo è importante dare forza ai servizi di protezione sociale. Inoltre, c’è la soddisfazione di riaprire al pubblico un locale storico che per molti anni ha ospitato la biblioteca civica».

Il Centro è rivolto a tutte le famiglie residenti nel territorio dei Comuni afferenti al CISSA. È aperto a Venaria Reale il lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 19:00; il giovedì dalle 9:00 alle 12:00 (a Pianezza la sede è in via Dora Riparia 4 ed è aperta il venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00). Cosa offre il Centro per le famiglie? Nel corso dell’anno, vengono organizzati cicli di incontri gratuiti su argomenti specifici e laboratori tematici aperti al territorio.

La sede venariese è in via Medici del Vascello 16 ed è stata data a titolo gratuito dalla Città di Venaria Reale al CISSA. Il Centro ascolta la persona e si prende cura dei legami, aiuta a comprendere quali tra i servizi, le attività e i progetti presenti sul territorio sono maggiormente adatti, proponendo un trattamento ad hoc.

Al Centro è possibile trovare spazi e percorsi per ascoltare le problematiche delle famiglie, dei figli, del singolo o del partner.

Inoltre, si offrono consulenze educative e psicologiche, sostegno alla genitorialità, mediazione familiare, percorsi di gruppo per adulti e minori.

L’accesso è libero. Per avere informazioni ed appuntamenti si prenota nei giorni di apertura, telefonando al numero 3336156964 o scrivendo all’indirizzo email centrofamiglie@coopfrassati.com.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00 è previsto un momento d’inaugurazione dedicato alle famiglie: la nuova sede apre le sue porte a grandi e piccini per un pomeriggio di letture e attività. Ad accompagnare il pomeriggio sarà presente anche una dolce merenda e attività per i partecipanti.