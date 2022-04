Alla Reggia di Venaria la mostra “Foto in gioco! Un racconto di 18 fotografi italiani” di Camera

Apre al pubblico sabato 9 aprile 2022, alla Reggia di Venaria nella Sala delle Arti, la mostra “Foto in gioco! Un racconto di 18 fotografi italiani”, ideata e coordinata da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia e a cura di Giangavino Pazzola che per CAMERA segue attività curatoriali e progetti di ricerca.

Nell’anno in cui la Reggia di Venaria dedica il proprio palinsesto al tema del gioco – in particolare nelle medesime settimane è aperta la mostra “Dalle piazze alle corti. Giochi e spettacoli in Piemonte tra Sette e Ottocento”, a cura di Silvia Ghisotti e Andrea Merlotti – CAMERA è stato individuato quale miglior partner di progetto per portare negli splendidi spazi barocchi della Reggia un significativo valore aggiunto in termini di ricerca e narrazione grazie alla fotografia del Novecento e contemporanea.

Una collaborazione – commenta il direttore di CAMERA, Walter Guadagnini – che conferma il ruolo di CAMERA quale realtà di riferimento per la ricerca in fotografia, un posizionamento che ci siamo conquistati in questi anni di studio, proposte innovative e importanti mostre come quella attualmente esposta nelle nostre sale, dedicata ai capolavori della fotografia contemporanea di inizio Novecento e organizzata con il MoMA di New York. Una collaborazione, inoltre, che sottolinea l’intenzione di proseguire nel costante dialogo con le realtà cittadine per proporre attività e progetti in un’ottica fruttuosa per tutti, come già fatto con il Circolo dei Lettori, a febbraio, per la mostra dedicata a Carlo Levi.

La mostra “Foto in gioco!” presenta il mondo dei giochi di piazza e dello spettacolo all’aperto visto attraverso l’obiettivo di 18 celebri fotografi italiani che documentano la trasformazione delle tante modalità di giocare e divertirsi dal secondo dopoguerra fino alla nascita della moderna industria dell’intrattenimento. La mostra include 120 fotografie a colori e in bianco e nero che hanno come soggetto persone di tutte le età intente a praticare diverse attività ludiche, oltre ad abitudini, professioni e luoghi che hanno delineano una nuova relazione delle persone con il concetto di tempo libero.

In mostra autori del secondo Novecento italiano quali Mario Giacomelli, Nino Migliori e Ferdinando Scianna; alcune figure femminili di straordinaria capacità interpretativa come Letizia Battaglia, Lori Sammartino e Marisa Rastellini; protagonisti della fotografia e dell’arte a livello internazionale come Paola Agosti, Olivo Barbieri, Mario Cresci, Paola Di Bello, Luigi Ghirri, Grazia Toderi e Massimiliano Vitali. A completare il percorso, un focus sul circo con fotografie di Giovanni Gastel, Roselena Ramistella e Paolo Ventura insieme ad alcuni video di Fabio Mauri e Walter Niedermayr.

I possessori del biglietto della mostra “Foto in gioco!”, dietro presentazione del titolo, entrano a CAMERA con la riduzione a 8 Euro (anziché 12).

I possessori del biglietto della mostra di CAMERA “Capolavori della fotografia moderna 1900-1940”, dietro presentazione del titolo, entrano alla mostra “Foto in gioco!” con la riduzione a 6 Euro (anziché 10).