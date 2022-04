Cuorgné: il forte vento scoperchia una palazzina, il tetto finisce in strada e danneggia un’auto

Nel pomeriggio di oggi, sabato 9 aprile, il forte vento che da due giorni sta soffiando in Piemonte, ha scoperchiato il tetto di una palazzina di 3 piani a Cuorgné, in provincia di Torino. Il palazzo si trova in strada vecchia Valperga. Le lamiere del tetto sono cadute per strada colpendo un’auto parcheggiata provocandole ingenti danni. Fortunatamente i pezzi di tetto caduti non hanno colpito le persone non provocando feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il sindaco.