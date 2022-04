Sono 2.290 le persone vaccinate contro il coronavirus covid19 oggi in Piemonte. A 170 la prima dose, a 403 la seconda, a 1.617 la terza. Dall’inizio della campagna inoculate 9.803.933 dosi, di cui 3.330.303 come seconde e 2.847.546 come terze. Finora somministrate 20.116 quarte dosi agli immunodepressi (100 oggi) e 3.163 dosi di Novavax.