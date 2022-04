Gran Tour Mirafiori il racconto della fabbrica storica Fiat fra presente, passato e futuro

E’ partito sabato 9 aprile e continuerà fino a luglio Gran Tour Mirafiori organizzato da Fiom che organizza una visita sul perimetro dello storico stabilimento Fiat di Torino per dimostrare che “La crisi non è solo un problema dei lavoratori, ma di tutta la città”.

Gli appuntamenti si ripeteranno anche il secondo sabato di maggio, giugno e luglio.

Gran tour di Mirafiori, vuole raccontare il passato glorioso della fabbrica con una iniziativa rivolta ai cittadini di Torino durante la quale le lavoratrici e i lavoratori di Mirafiori illustreranno ai partecipanti, percorrendo a piedi parte del perimetro della fabbrica, ciò che lo stabilimento di Mirafiori ha rappresentato per la città, quello che oggi è diventato e quello che bisognerebbe fare per rilanciarlo.

All’iniziativa sono stati invitati anche i rappresentanti della Città di Torino e della Regione Piemonte.

Edi Lazzi Segretario della Fiom di Torino e Gianni Mannori responsabile di FCA Mirafiori per la Fiom di Torino dichiarano: “questa iniziativa è stata pensata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza che Mirafiori e il settore auto hanno per l’intera economia cittadina, regionale e nazionale anche alla luce della transizione ecologica, con l’elettrificazione delle motorizzazioni, che potrebbe portare nella nostra città nuove filiere produttive. Noi pensiamo che si debba aprire

un ragionamento, oltre che sull’aumento dei volumi produttivi che da tempo chiediamo, anche sulle vaste aree inutilizzate di Mirafiori da destinare ad insediamenti produttivi di riciclo e recupero delle batterie. Materia che per competenze coinvolge le Istituzioni e in particolar modo il Comune di Torino.”