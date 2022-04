Sono 1.618 i vaccinati contro la COVID-19 di oggi, venerdì 15 aprile, in Piemonte di cui a 81 è stata somministrata la prima dose, a 170 la seconda, a 1.149 la terza e 218 la quarta.

Dall’inizio della campagna inoculate 9.815.319 dosi, di cui 3.331.748 come seconde, 2.855.700 come terze, 21.259 come quarte agli immunodepressi, 3.256 di Novavax.