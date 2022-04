Frida Kahlo, a Stupinigi ‘Un dono d’arte per la festa della mamma’

Dopo il successo di “Bambini al Museo” durante il periodo pasquale, con visite guidate gratuite a misura di bambino in collaborazione con attori professionisti, Next Exhibition propone l’offerta speciale “Un dono d’arte per la festa della mamma” per festeggiare con tutta la famiglia la festa della mamma, all’insegna dell’arte.

Da venerdì 29 aprile a domenica 8 maggio il pubblico potrà approfittare della promozione on-line che consente l’acquisto di due biglietti scontati al prezzo totale di 25 euro, pari allo sconto del 25% sull’intero. La promozione, valida solo online, è attiva sul circuito di vendita Ticketmaster.

Ancora quasi due mesi per visitare “FRIDA KAHLO – Through the Lens of Nickolas Muray” che, aperta fino al 19 giugno, propone nuove attività che rendono la mostra attrattore culturale e di tendenza.

Aumentano le iniziative speciali e gli eventi in mostra, a partire dalla serata glamour a porte chiuse, in programma mercoledì 4 maggio, in compagnia delle influencers del mondo dell’arte, life style, beauty and fashion e le serate cultural-entertainment, tra cui quella di venerdì 29 aprile a firma Club Silencio.

Senza mai dimenticare il gioiello sempre presente in mostra, fino al 19 giugno: l’area oculus VR che, grazie alla tecnologia di ultima generazione, permette di catapultarsi all’interno di Casa Azul e nei dipinti di Frida Kahlo.

Fra le tante attività avvenute in mostra, da menzionare anche la visita di alcuni dirigenti e giocatori del Torino Calcio, oltre alla nomina ufficiale della Console del Messico Piemonte e Valle d’Aosta avvenuta nelle sale della mostra, con un evento tutto dedicato alle relazioni diplomatiche internazionali.

La mostra è aperta:

dal lunedì al giovedì 10 – 18

venerdì e sabato 10 – 20

domenica 10 – 18

Ultimo ingresso consentito in mostra un’ora prima

dell’orario di chiusura.