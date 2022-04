Monitoraggio Ires Piemonte: diminuisce il ricorso alla cassa integrazione

Mentre le misure di contenimento del Covid si sono ormai allentate e ridotte all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, affrontiamo una nuova emergenza connessa alla guerra in Ucraina e al conseguente rincaro dei prezzi delle commodities, in particolare di quelle energetiche.

Le misure di sostegno alle imprese

In Piemonte sono state erogate circa 204 mila garanzie, pari al 8,2% del volume nazionale, di cui il 42% per importi al di sotto dei 30 mila euro e il 58%per importi maggiori. A livello nazionale, ogni 100 garanzie oltre i 30 mila euro se ne registrano 79 sotto i 30 mila euro, 73 in Piemonte.

Misure di sostegno al reddito

Rispetto allo scorso marzo in tutta la Regione diminuisce il ricorso alla cassa integrazione. Rispetto al monte ore totale di CIG, la quota destinata agli impiegati diminuisce rispetto al marzo 2021, ma è ancora maggiore rispetto a quella del 2020.

29 famiglie ogni 1000 hanno percepito almeno una mensilità di reddito/pensione di cittadinanza.

Superbonus

In Piemonte gli interventi finanziati a marzo 2022 sono 9908, in crescita rispetto a febbraio, per un importo medio di 171.155 euro.

Mercato dell’auto

Continua la flessione del mercato dell’auto: le immatricolazioni in Piemonte scendono del 23% rispetto sia all’inizio dell’anno sia al marzo del 2021. Il trend nazionale mostra una flessione più marcata.

Il mercato del lavoro

Le prime 17 settimane del 2022 registrano 228.998 avviamenti per un totale di 64.619 avviamenti in più rispetto allo stesso periodo del 2021 e 51.394avviamenti in più rispetto al 2020 ma 18.429 avviamenti in meno rispetto al 2019. Le professioni più richieste sono quelle di cameriere e di manovale edile.

La mobilità

• La mobilità si mostra in ripresa rispetto ai primi mesi del 2022, tuttavia solo gli spostamenti verso alimentari e farmacie e parchi e zone verdi superano i livelli pre-covid

• Gli spostamenti tra province in linea con le prime settimane del 2021 ma con un differenziale ancora negativo rispetto al 2019• Il traffico veicolare medio giornaliero è maggiore del 202w ma ancora inferiore al 2019

• Per l’aeroporto di Caselle le prime 16 settimane mostrano che il flusso non è ancora tornato ai livelli pre-pandemici, con 5.827 passeggeri in media al giorno, per una contrazione circa pari al 27% rispetto al rispetto al 2019.

I comportamenti durante l’epidemia: controlli e sanzioni

Al 27 aprile 2022 sono state controllate 147.600 persone di cui 2% sanzionate e 13.745 esercizi ed attività di cui 5% sanzionati