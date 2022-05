Laura Samani ha vinto il David di Donatello Miglior Regista Esordiente con Piccolo Corpo, sviluppato al Torino Film Lab

Due giovani registe i cui film sono stati entrambi sviluppati all’interno del TorinoFilmLab – lab del Museo Nazionale del Cinema che forma e sostiene talenti dell’industria audiovisiva internazionale – hanno concorso all’interno della categoria “Miglior esordio alla regia” ai David di Donatello 2022 e ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento è stata Laura Samani con Piccolo Corpo, la giovane regista triestina classe 1989 ha partecipato due anni consecutivamente ai programmi TorinoFilmLab, prima a ScriptLab nel 2017 e poi a FeatureLab nel 2018 guadagnandosi anche il premio Production Award di 40.000 €, assegnato da una giuria di professionisti internazionali.

Il film è stato presentato in anteprima lo scorso anno nella cornice della 60a Semaine de la Critique di Cannes 2021. L’esordio di Laura Samani – prodotto da Nefertiti Film con Rai Cinema, in coproduzione con Tomsa Film (Francia) e Vertigo (Slovenia) – è un viaggio interiore, dalla realtà alla trascendenza, di una madre alla ricerca della degna sepoltura per il proprio figlio nato morto, nel Friuli di inizio ‘800.

Il TorinoFilmLab è promosso dal Museo Nazionale del Cinema con il supporto di MiC – Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Torino e Creative Europe – Programma MEDIA dell’Unione Europea.