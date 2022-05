A fuoco una macchina nel centro di Arona: disagi alla viabilità

Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 maggio, intorno alle 11:45 ad Arona una macchina alimentata a benzina-gpl ha preso fuoco, ma per fortuna il conducente è riuscito a scappare in tempo permettendo ai vigili del fuoco del distaccamento di Arona di controllare l’incendio, scaturito forse da una perdita di benzina e di evitare lo scoppio del serbatoio di gpl. Il rogo è avvenuto in via Vittorio Veneto vicino alla rotonda con l’incrocio con via Torino. Per le manovre di spegnimento e di messa in sicurezza la viabilità è stata deviata dalla polizia locale di Arona. Quando è stato rimosso il veicolo, il traffico ha ripreso normalmente.