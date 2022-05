Mentre il Giro d’Italia sta per arrivare in Piemonte e a Torino , continua il successo nella corsa rosa dell’albese Diego Rosa che corre per l’Eolo-Kometa Cycling Team che continua a guidare la classifica della maglia blu del gran premio della montagna.

Ora stanno per arrivare le montagne vere ma Diego De Rosa non si spaventa e promette imprese: “alla prossima Parma-Genova, anche perché qualcuno nel gruppo l’ha già sfidato. E poi nella tappa di Torino aspetto tutti i miei tifosi”.