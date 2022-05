Coronavirus Piemonte, il bollettino di sabato 21 maggio

Il bollettino odierno emesso dalla Regione Piemonte sull’andamento della pandemia da coronavirus covid19 in Piemonte recita di 1.254 i nuovi positivi al virus, di cui 1.173 risultati positivi al test antigenico.

Un decesso registrato oggi. I tamponi processati sono stati 23.326 di cui 21.551 test antigenici. I ricoveri nei reparti ordinari sono in calo, 435, -26 rispetto alle 24 ore precedenti. I ricoveri in terapia intensiva sono 22, un ingresso in più rispetto a ieri.