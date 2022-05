Coronavirus Piemonte, il bollettino di domenica 22 maggio

Il bollettino di oggi emesso dalla Regione Piemonte sull’andamento della pandemia da coronavirus covid19 in Piemonte riporta 971 positivi di cui 884 a test antigenico.

I tamponi processati sono stati 8.375 di cui 7.383 test antigenici. . Il rapporto positivi/tamponi è pari all 11,6%

I cittadini vaccinati sono stati 2.639 oggi, a 167 la prima dose, a 30 la seconda dose, a 215 la terza, a 2.227 la quarta.

Dall’inizio della campagna inoculate 10.027.080 dosi, di cui 3.338.500 come seconde, 2.885.142 come terze, 193.094 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.589.

I ricoveri ordinari sono 420 (-15 rispetto a ieri), i ricoveri inTerapia Intensiva: 19 (-3 rispetto a ieri). I decessi sono 1.