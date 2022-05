Gli appuntamenti di MiraForum22

Torna il MiraForum, l’opportunità di confronto sulle prospettive di sviluppo locale a Mirafiori Sud, Torino, dal 27 al 29 maggio 2022 in vari luoghi del quartiere.

MiraForum22 sarà focalizzato sul tema della SOSTENIBILITÀ declinata in ambito ambientale, economico e sociale. L’occasione per associazioni, istituzioni, operatori, imprese, aziende, cittadini e stakeholder impegnati da anni nello sviluppo del quartiere più a sud di Torino, di riflettere e confrontarsi sulle progettualità in corso, con l’obiettivo di far emergere le linee programmatiche dello sviluppo futuro nel processo di trasformazione urbana e sociale in atto a Mirafiori Sud.

Venerdì 27 e sabato 28 maggio si terranno 4 tavoli di lavoro itineranti in 4 emblematici luoghi del quartiere: vivendo dal vivo il territorio e incontrando rappresentanti di enti, portavoce di istituzioni, professionisti e tecnici impegnati nella crescita e riqualificazione del quartiere, sarà possibile esplorare insieme gli assi di sviluppo, i traguardi raggiunti oggi grazie alle sinergie e gli obiettivi da fissare nelle collaborazioni future.

Domenica 29 maggio, giornata conclusiva, verranno presentate realistiche proposte di intervento per lo sviluppo futuro in una grande tavola rotonda, in cui saranno presenti le principali istituzioni cittadine sul tema della sostenibilità.

Tutte le attività, i tour e i focus group sono risultato di collaborazione tra le associazioni attive nel territorio, esito della virtuosa sinergia tra realtà che caratterizza Mirafiori Sud.

MiraForum22 è promosso da Miravolante – Associazione di Comunità di Mirafiori – con il contributo di Fondazione della Comunità di Mirafiori onlus e le associazioni del territorio, con il patrocinio di Circoscrizione 2 e Città di Torino.

4 focus group itineranti nei luoghi simbolo della crescita del quartiere e 1 tavola rotonda conclusiva il 29 maggio.

VENERDÌ 27 MAGGIO | ore 9.30 – 12.30

VERDE PRODUTTIVO, SOCIALITÀ E IMPRESE LUNGO IL FIUME

partenza: ore 9.30 – Orti Generali (Strada Castello di Mirafiori, 38/15)

visita a Orti Generali, Parrocchia di San Barnaba, Vivaio Gonella, Mausoleo della Bela Rosin, scavi delle mura del Castello Miraflores, area new soil proGIreg, orti urbani di Circoscrizione 2, Icos

focus group conclusivo: ore 11.30 – Circolo Da Giau (Strada Castello di Mirafiori, 346)

light lunch a cura di Cooperativa Mirafiori e Locanda nel Parco

VENERDÌ 27 MAGGIO | ore 15.30 – 18.30

EMPOWERMENT E COMUNITÀ

partenza: ore 15.30 – Cooperativa Mirafiori (Strada del Drosso, 33/7)

attività: visita al Polo dei servizi del Drosso, visita attività via Buriasco/Pramollo/Pomaretto/Plava, PalaMirafiori, ass. ARIS, visita alla zona dei servizi via Negarville.

focus group conclusivo: ore 17.00 – F.S.C. Torino – ex C.I.P.E.T. (Via Quarello, 19)

SABATO 28 MAGGIO | ore 9.30 – 12.30

TECNOLOGIA, SCIENZA E INNOVAZIONI SOCIALI

partenza: ore 9.30 – ASD Gym Fizz (via Gaspero Barbera, 49)

visita a CPG – Centro di Protagonismo Giovanile, ex Tecumseh, CNR, INRiM, Orti tra le Case proGIreg via Morandi, presidio ospedaliero Valletta, Centro Mirafleming.

focus group conclusivo: ore 11.30 – ASD Gym Fizz (via Gaspero Barbera, 49)

light lunch a cura di Cooperativa Mirafiori e Locanda nel Parco

SABATO 28 MAGGIO | ore 15.30 – 18.30

CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE ED ECONOMICHE, INCLUSIONE SOCIALE

15.30 – 18.30 Primavera Festa a Casa nel Parco, con presentazione attività scolastiche e progetti di Fondazione Mirafiori

partenza: ore 15.30 – Casa nel Parco (via Modesto Panetti, 1)

visita a Casa nel Parco, Parco Colonnetti, impianto sportivo CUS, Spazio WOW, via Artom.

focus group conclusivo: ore 17.00 – Casa nel Parco (via Modesto Panetti, 1)

DOMENICA 29 MAGGIO | dalle ore 16.00 | EVENTO CONCLUSIVO

Spazio WOW (via Onorato Vigliani, 102)

video reportage dei 4 focus group di sabato e domenica

tavola rotonda con interventi di ospiti istituzionali, associazioni fuori territorio, esperti di ambiente, economia e sociologia su sostenibilità

conclusione a cura di Miravolante

aperitivo a buffet e musica dal vivo con gruppi emergenti di Torino