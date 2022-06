All’Europeo Outdoor due piemontesi conquistano la medaglia

C’è anche un po’ di Piemonte nelle medaglie conquistate la scorsa settimana all’Europeo Outdoor di Monaco di Baviera (Germania) dalla Nazionale Italiana.

Erano quattro i convocati regionali nella rappresentativa azzurra e due di questi rientrano con una medaglia al collo: Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) oro a squadre arco olimpico maschile e Tatiana Andreoli (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) bronzo nel MixedTeam arco olimpico.

L’Italia chiude l’evento con tre medaglie totali (un oro, un argento e un bronzo) e la quinta posizione nel medagliere per Nazioni; inoltre conquista sette degli otto pass disponibili per gli European Games 2023 in Polonia (tre nell’olimpico maschile, tre nell’olimpico femminile e uno nel compound femminile).