Per la sicurezza e l’ordine pubblico a Chivasso si vieta la vendita di alcolici vicino alla stazione e in parte del centro storico

CHIVASSO – Dopo una prima sperimentazione, a Chivasso torna in vigore l’ordinanza che vieta la vendita di alcolici nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, spesso teatro di episodi violenti, e questa volta anche in due piazze del centro città.

Infatti, il sindaco Claudio Castello ripropone l’ordinanza contro gli alcolici, implementata alla luce dei risultati conseguiti. Dal Comune fanno sapere che per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, il primo cittadino ha firmato nella giornata di ieri l’atto urgente e contingente che entra in vigore a partire da oggi, mercoledì 2 luglio, fino al prossimo 26 agosto.

Cosa dice l’ordinanza

In questo periodo, saranno vietate la somministrazione e la vendita, anche mediante distributori automatici, di bevande alcoliche di qualunque gradazione, lo spostamento ed il possesso di alcolici di qualunque gradazione e di contenitori in vetro che li contengano.

Alle attività di albergo, di ristorante e ai pubblici esercizi sarà consentita la somministrazione di bevande alcoliche in concomitanza alla ristorazione dei clienti.

Le aree pubbliche o aperte al pubblico coinvolte dall’ordinanza sono piazza Garibaldi e piazza XII Maggio 1944, nei pressi della stazione ferroviaria, a partire dalle ore 16,30 fino alle 6 del mattino successivo, e via Torino, piazza della Repubblica e piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa nella fascia oraria compresa tra le 20,30 e le ore 6 del mattino successivo.

