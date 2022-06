Elezioni amministrative in Piemonte: eletti i sindaci di Torrazzo, Borgo San Dalmazzo, Ghislarengo e Ronsecco

Continuano ad arrivare i risultati dalle dalle elezioni amministrative in Piemonte. Sono stati eletti i sindaci di Torrazzo in provincia di Biella, Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo, Ghislarengo e Ronsecco in provincia di Vercelli.

A Torrazzo ha vinto Luigi Graziano con sua lista civica “Insieme per Torrazzo”. A Borgo San Dalmazzo vince Roberta Robbione anche lei a capo di una lista civica “Uniti per Borgo” con il 47,11%, vincendo davanti a Pierpaolo Varrone di “Borgo per tutti” che ha preso il 32,63%.

Nei comuni di Ghislarengo e Ronsecco sono stati rieletti i sindaci uscenti rispettivamente Davide Gilardino e Martina Rinolfi.