I referendum lontanissimi dal quorum, alle comunali in Piemonte ha votato il 52.53%

I cinque referendum sulla Giustizia non hanno raggiunto il quorum, fermandosi lontanissimi dalla quota di votanti che li avrebbe resi validi. In Italia ha votato il 20.8% degli aventi diritto. In Piemonte il dato si è fermato al 21.69%. La regione in cui si è votato di più è stata la Liguria, con il 28.20%, quella in cui si è votato di meno il Trentino Alto Adige, fermo al 13.04%.

Per quanto riguarda le elezioni comunali in Piemonte ha votato il 52.53% degli aventi diritto. Il dato delle ultime elezioni era stato 59.20%. La media italiana è stata invece 54.72%, contro il 60.12% delle precedenti elezioni.

Questi i dati dell’affluenza alle urne nelle singole province del Piemonte:

Alessandria 50.28%

Asti 53.47%

Biella 69.63%

Cuneo 55.44%

Novara 52.11%

Torino 50.79%

VCO 47.29%

Vercelli 58.52%

Per quanto riguarda i capoluoghi al voto, ad Alessandria ha votato il 46.70%, contro il 55.69% delle precedenti elezioni. Ad Asti il 52.21%, contro il 57.49%. A Cuneo il 54.48%, contro il 58.66%.