In Piemonte 29 comuni hanno il nuovo sindaco prima dello scrutinio. Si tratta dei comuni in cui era presente una sola lista, per i quali era quindi sufficiente raggiungere il quorum del 40% di votanti.

I comuni che hanno già il nuovo sindaco sono quindi:

In provincia di Alessandria:

ALICE BEL COLLE

CASTELLETTO MONFERRATO

MORANO SUL PO

ROSIGNANO MONFERRATO

VALMACCA

In provincia di Asti:

CAPRIGLIO

CASTAGNOLE MONFERRATO

CERRETO D’ASTI

TONCO

VESIME

VIALE

In provincia di Biella

VALLANZENGO

In provincia di Cuneo:

ARGENTERA

BROSSASCO

MONASTERO DI VASCO

In provincia di Novara:

BIANDRATE

CASALVOLONE

CAVAGLIO D’AGOGNA

In provincia di Torino:

AZEGLIO

BAIRO

CASALBORGONE

LOMBRIASCO

PAVAROLO

SAN BENIGNO CANAVESE

In provincia del VCO:

BEURA-CARDEZZA

DRUOGNO

FORMAZZA

TRAREGO VIGGIONA

In provincia di Vercelli:

CAMPERTOGNO