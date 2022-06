Coronavirus COVID-19 Piemonte, i dati del 15 giugno 2022: +1.581 nuovi casi, 2 decessi

Sono 1.581 i nuovi casi comunicati dalla Regione Piemonte oggi, mercoledì 15 giugno, di cui 1.492 dopo test antigenico. Il tasso di positività si assesta al 12,5%, stabile rispetto al valore di ieri che era del 12,8%. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 12.623 di cui 11.067 sono test antigenici. In calo di 5 i ricoveri ordinari per un totale di 214 pazienti con COVID-19. Anche il dato delle terapie intensive cala di 1 che arriva a quota 9 pazienti. Due i decessi riscontrati nell’ultimo giorno, 2 in più rispetto ai 0 decessi riscontrati nel bollettino di ieri.