Amministrative: domenica 26 giugno ballottaggio a Cuneo e Alessandria

Sono oltre 2 milioni gli italiani che domenica saranno chiamati alle urne per il turno di ballottaggio delle amministrative che si terranno in 65 comuni (solo due con meno di 15mila abitanti), 59 nelle regioni a statuto ordinario e 6 in quelle a statuto speciale. Svariati i Comuni delle provincie piemontesi chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco. In Piemonte si è votato anche in tre capoluoghi di provincia come Alessandria, Asti e Cuneo.

Se ad Asti il primo cittadino è stato eletto al primo turno, con la rielezione del sindaco uscente del centrodestra Maurizio Rasero che ha totalizzato il 55,65% delle preferenze, stessa cosa non può dirsi per Cuneo e Alessandria: in queste due città decisivo sarà il ballottaggio di domenica 26 giugno.

A Cuneo si dovrà individuare il successore di Federico Borgna, primo sindaco cieco in Italia di un capoluogo di provincia, che dopo dieci anni lascia la politica attiva. Si sfidano la vicesindaca uscente ed ex senatrice Pd, Patrizia Manassero (46,95%) e il candidato di centrodestra Franco Civallero, imprenditore alla prima esperienza in politica (19,84%).

Ed erano vent’anni che il centrodestra non arrivava al secondo turno in città, dopo quattro mandati in cui le liste civiche – appoggiate o meno dal Partito democratico – avevano sempre espresso la maggioranza. In caso di vittoria, Manassero sarebbe la prima sindaca donna di Cuneo e la prima esponente del Pd alla guida della città. Ballottaggio anche per Savigliano, nel Cuneese.

Ad Alessandria il sindaco uscente, il leghista Gianfranco Cuttica di Revigliasco (centrodestra più 3 Civiche), al 40,23%, gioca la partita definitiva contro Giorgio Abonante (42,04%), già consigliere dem di opposizione (Pd, M5s, Europa Verde, 3 Civiche). Sempre nell’Alessandrino, si andrà al ballottaggio anche ad Acqui Terme.