Treno Cuneo-Ventimiglia: quattro nuovi collegamenti e più posti per le bici sul convoglio

Presentato oggi, venerdì 24 giugno, alla stazione di Limone Piemonte da Marco Della Monica, Direttore regionale di Trenitalia, e da Marco Gabusi, Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte un nuovo treno Minuetto, attrezzato per poter trasportare fino a 14 biciclette.

Si conferma così l’impegno del Polo Passeggeri del Gruppo FS per il sostegno del turismo e la valorizzazione in chiave sostenibile di territori di grande fascino.

Proprio per favorire sistemi di mobilità sostenibile e promuovere il turismo di prossimità Trenitalia (Gruppo FS Italiane) mette in circolazione da domani, sulla linea Cuneo –Ventimiglia, un Minuetto che offre agli amanti del turismo in bicicletta – ma non solo – nuove opportunità di utilizzo dei regionali nel tempo libero e per turismo.

Su richiesta di Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità, il polo Passeggeri ha inoltre rimodulato la programmazione sulla linea Cuneo-Ventimiglia aggiungendo quattro nuove corse alle quattro già in orario. Sono in fase di studio anche gli orari per la stagione invernale.

I nuovi treni, che circoleranno a partire dall’11 luglio, saranno disponibili sui sistemi di vendita dal 9 luglio.

Le nuove corse sostituiranno le attuali navette in servizio fra Limone e Tende.

Qui di seguito il dettaglio della nuova offerta:

Numero Treno Stazione di partenza Orario di partenza Stazione di arrivo Orario di arrivo 22951* CUNEO 07:25 VENTIMIGLIA 10:20 22952* VENTIMIGLIA 09:37 CUNEO 12:27 22955 CUNEO 06:41 VENTIMIGLIA 09:21 22956 VENTIMIGLIA 10:39 CUNEO 13:19 22957* CUNEO 12:41 VENTIMIGLIA 15:21 22958* VENTIMIGLIA 16:36 CUNEO 19:34 22959 CUNEO 14:41 VENTIMIGLIA 17:21 22964 VENTIMIGLIA 18:46 CUNEO 21:19

* Nuovo treno in circolazione dall’11 luglio