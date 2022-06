Meteo, da martedì 28 giugno attesi temporali in Piemonte

Martedì 28 giugno, in Piemonte torna la pioggia. Domani, infatti, spiega L’arpa, “una ondulazione atlantica in rapido transito sul nord Italia riesce a convogliare aria fredda sul Piemonte, causando una marcata instabilità al mattino sui settori nordoccidentali e pianure confinanti, dal pomeriggio anche sulle zone al confine con la Liguria e sulle pianure centro-orientali”.

Sono attesi temporali moderati, con picchi localmente forti o molto forti sulle pianure, in esaurimento in serata. Da mercoledì una debole rimonta della campana anticiclonica sul Mediterraneo favorisce condizioni stabili, ad esclusione di rovesci pomeridiani sulle Alpi, con possibile coinvolgimento delle pianure adiacenti per il pomeriggio di giovedì.

Oggi, invece, l’area di alta pressione presente sul Mediterraneo mantiene condizioni in prevalenza ancora stabili sul Piemonte, ad eccezione di una modesta instabilità sulla fascia montana e pedemontana alpina, in possibile sconfinamento sulle pianure adiacenti.