Raduno europeo di Taizé: migliaia di giovani a Torino, Notte bianca della fede il 9 luglio

Dal 7 al 10 luglio 2022, Torino sarà il punto di riferimento di migliaia di giovani europei che partecipano al 44esimo «Pellegrinaggio di fiducia sulla Terra»: un’iniziativa guidata dalla Comunità ecumenica di Taizé che dal 1978 raduna in una grande città europea migliaia di giovani, offrendo loro l’opportunità di vivere insieme, per alcuni giorni, un’esperienza con momenti di confronto, riflessione e preghiera e conoscenza del territorio.

Previsto per Capodanno 2020, l’Incontro torinese si celebra in questi giorni, dopo numerosi rinvii per il contagio.

L’iniziativa della Comunità ecumenica e dei gruppi torinesi di Taizé è sostenuta da Regione Piemonte e Città di Torino e organizzata in collaborazione tra l’arcidiocesi e la Commissione ecumenica subalpina.

Il programma, ricco e intenso, è iniziato con una cerimonia istituzionale nella Sala Rossa del Municipio di Torino, alla presenza di numerose autorità civili e religiose, tra le quali l’arcivescovo di Torino Roberto Repole e l’arcivescovo emerito Cesare Nosiglia. I ragazzi saranno ospitati in famiglie e parrocchie della zona, si incontreranno per preghiere, tempi di e workshop.

Inoltre, in occasione del 44esimo raduno europeo dei giovani – aperto a tutti i giovani a partire dai 16 e fino ai 35 anni -, è stata allestita la «Casa della pace», una tensostruttura che ha trovato spazio in Piazza Castello. Qui sono previste le tavole rotonde dedicate a “Piemonte da scoprire”, “I giovani e la Sindone” e “Giovani… e santi!”. L’evento prevede anche un momento di preghiera contemplativa davanti alla Santa Sindone.

Ecco il programma nel dettaglio:

Giovedì 7 luglio

Arrivo dei partecipanti; sistemazione nei luoghi di alloggio.

Ore 19.00: distribuzione della cena.

Ore 21.00: prima preghiera della sera con i giovani, presso la Chiesa di San Filippo Neri, in via Maria Vittoria 5, Torino.

Venerdì 8 luglio

Preghiera del mattino e attività di gruppo nelle parrocchie.

Ore 12.30: preghiera di mezzogiorno

Ore 15.00: Visite ad alcuni luoghi della città per riflettere su temi dell’impegno sociale, della fede e della vita interiore, e del mondo della cultura.

Ore 19.00: distribuzione della cena.

Ore 21.00: seconda preghiera della sera con i giovani, presso la Chiesa di San Filippo Neri, in via Maria Vittoria 5, Torino.

Sabato 9 luglio

Preghiera del mattino e attività di gruppo nelle parrocchie.

Ore 12.30: preghiera di mezzogiorno.

Ore 15.00: Visite ad alcuni luoghi della città per riflettere su temi dell’impegno sociale, della fede e della vita interiore, e del mondo della cultura

Ore 18.00: festa dei popoli nella corte di Palazzo Reale, con apericena nei Giardini Reali.

Ore 21.00: terza preghiera della sera con i giovani, presso la Chiesa di San Filippo Neri, in via Maria Vittoria 5, Torino.

Ore 22.30: inizio della «Notte bianca della fede», in diverse chiese della città, con la possibilità di passare al Duomo per un momento di preghiera contemplativa davanti alla Santa Sindone.

Domenica 10 luglio

S. Messa nelle parrocchie e pranzo in famiglia.

Nel pomeriggio partenza per il rientro.