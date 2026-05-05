Torino, 84enne rapinato da un gruppo di ventenni: sottratto il portafoglio e prelevato con la sua carta

TORINO – Sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Torino a intervenire e arrestare quattro giovani, ritenuti responsabili di una rapina ai danni di un uomo di 84 anni avvenuta nel pomeriggio del 22 aprile in corso Toscana.

L’allarme è scattato tramite il 112 e le pattuglie, arrivate sul posto, hanno prestato soccorso all’anziano e avviato immediatamente le ricerche. Grazie alle indicazioni sul veicolo utilizzato e ai movimenti registrati durante alcuni prelievi di denaro, i militari sono riusciti a rintracciare i quattro sospetti, bloccandoli poco dopo in flagranza di reato.

Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe affiancato l’uomo con un’auto e, con un pretesto, lo avrebbe aggredito per sottrargli il borsello. L’84enne, che camminava con l’aiuto di un bastone, avrebbe tentato di opporre resistenza, ma sarebbe stato strattonato fino a perdere il portafoglio. I quattro si sarebbero poi allontanati utilizzando la carta bancomat della vittima per effettuare prelievi di contante.

Durante l’operazione, i carabinieri hanno recuperato il portafogli e 440 euro appena prelevati, restituiti all’anziano. Inoltre sono stati sequestrati circa 1.800 euro in contanti, ritenuti compatibili con proventi di reati analoghi, e l’auto utilizzata per la rapina.

I quattro giovani, tre uomini e una donna, sono stati arrestati con l’accusa di rapina in concorso e utilizzo indebito di carte di pagamento e condotti nel carcere cittadino.

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