Si cerca Edoardo Della Bruna, del 30enne scomparso da Chieri non si hanno notizie da sabato

TORINO – Edoardo Della Bruna ha 30 anni, è di Chieri ed è scomparso di lui non si hanno notizie da sabato scorso.

Il 30enne Edoardo della Bruna è scomparso da Chieri, potrebbe indossare un cappellino e una maglietta grigia e non avere gli occhiali che porta abitualmente. L’ultima volta è stato avvistato a Torino. Per la sua scomparsa è stata presentata una denuncia ai carabinieri.

Se lo avvistate o avete notizie chiamate il 112 o mettetevi in contatto con il gruppo Facebook nato proprio per supportare e sostenere la famiglia nella ricerca di Edoardo.

A lanciare l’allarme è la madre dell’uomo, Monica Bucolo, presidente Ascom Chieri e titolare di un ristorante nel centro città.

Ha lavorato con noi al ristorante, siamo tornati a casa a mezzanotte, ci ha detto che andava a dormire ma la mattina dopo era sparito.

Ho denunciato la sparizione ai carabinieri. Temo gli si sia successo qualcosa, non è mai stato così tanto a lungo senza chiamarmi. Edoardo è molto triste, da quando è morta la sorella, tre anni fa, non si è più ripreso.

Lui è uscito di casa a piedi, l’auto è rimasta in cortile. I carabinieri mi hanno detto che il suo telefono è stato agganciato per l’ultima volta in Barriera di Milano, ma non conosce nessuno in quella zona. Deve essere sceso a Torino con il pullman, poi non so perché è andato lì.