Il maltempo entra nel vivo. Sul Piemonte temporali intensi, grandine e allerta gialla: i dettagli

TORINO – La perturbazione annunciata sta interessando il Piemonte e continuerà anche per i prossimi giorni, causando un deciso stop alla stagione primaverile e portando a un brusco calo delle temperature, forti temporali e neve in quota.

La perturbazione

Come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo nel suo ultimo aggiornamento, la persistente circolazione depressionaria sull’Europa occidentale, con il minimo di pressione posizionato nell’intorno del Golfo di Biscaglia, sta determinando l’afflusso di umide correnti sud-occidentali verso il Piemonte, nonché l’arrivo di aria più fresca in quota.

Tale configurazione continuerà a causare condizioni di spiccata instabilità atmosferica e tempo a tratti perturbato anche nelle prossime 24-36 ore sul Piemonte, con possibilità per nuovi rovesci e locali temporali in formazione sui settori alpini e pedemontani tra Cuneese e VCO già nel pomeriggio-sera di oggi in successiva estensione alle pianure a Nord del Po, specie tra Torinese e Lago Maggiore, insieme a rovesci nevosi all’interno delle valli alpine al di sopra dei 1.800-2.000 metri, occasionalmente con fiocchi fin verso i 1.600-1.700 metri di quota.

A seguire, prosegue Vuolo, tra la notte e le prime ore della mattinata di mercoledì transiterà un nuovo sistema frontale da Sud-Sudovest, responsabile del passaggio di precipitazioni moderate e diffuse, localmente intense e con temporali al confine con la Liguria.

Nel corso della mattinata di mercoledì i fenomeni tenderanno a concentrarsi sui settori alpini, pedemontani e alte pianure dal Canavese al VCO, specie tra Sesia, Verbano e alto Novarese, con neve dai 1.800-2.100 metri di quota. Altrove, dopo parziali e temporanee schiarite, insieme ad un generale rialzo delle temperature massime verso i 17-20°C, sarà possibile la riattivazione di rovesci e temporali sparsi da metà pomeriggio e verso sera su Torinese, colline del Po, Roero, Langhe, Astigiano e Monferrato, in successiva estensione serale a Vercellese e Novarese, con fenomeni localmente forti e accompagnati anche da raffiche di vento e grandine di piccole dimensioni, prima di generali schiarite a partire dal basso Piemonte.

Tra giovedì e venerdì attesa invece una fase con maggiore variabilità dove si alterneranno maggiori schiarite ad annuvolamenti specie da metà pomeriggio, con qualche rovescio o temporale in formazione sui settori alpini e pedemontani in parziale estensione verso le pianure adiacenti, tra Cuneese e Sesia, talora anche sui settori appenninici. Il tutto con temperature massime in aumento verso i 18-22°C su pianure e colline.

Allerta gialla

Considerate le previsioni, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso, per domani, una allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sui settori meridionali orientali (zone G ed H) dove potrebbero verificarsi locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante, nonché fulminazioni e caduta alberi.

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