Le Pro Loco d’Italia si ritrovano ad Arona sul Lago Maggiore

Le Pro Loco d’Italia si danno appuntamento ad Arona, Lago Maggiore, Novara, domenica prossima 10 luglio. La ricorrenza è quella della Giornata Nazionale delle Pro Loco. Non un incontro de visu però, ma virtuale. Una regia video manderà infatti in onda contributi registrati e dirette proprio da Arona, località che proprio quel giorno ospiterà lo show delle Frecce Tricolori, voluto dall’amministrazione comunale e che vede però impegnata anche la Pro Loco aronese.

Nella mattinata e nel tardo pomeriggio, contributi video da tutto il Paese saranno trasmessi on line in diretta sulla pagina Facebook dell’Unpli nazionale e in parte riportati sul canale Youtube nazionale dell’Unpli. Questo grazie a Vibra, l’associazione che cura la diretta streaming delle Frecce Tricolori ad Arona e che collabora con l’Unpli Piemonte nella promozione video delle Pro Loco piemontesi. Lo show delle Frecce sarà centrale anche nelle trasmissioni dell’Unpli nazionale nel primo pomeriggio; poi sono attesi testimonianze, brevi collegamenti con iniziative in altre regioni, dirette con esponenti delle amministrazioni locali e regionali vicini alle Pro Loco, politici, membri dell’Unpli e delle Pro Loco stesse… una delegazione dell’Unpli nazionale è inoltre attesa sul Lago. Insomma, da Nord a Sud, dalle montagne d’Italia alle sue marine… tutti a festeggiare questa importante ricorrenza nazionale.

La scelta di Arona non è casuale, perché è uno dei centri turistici dell’Alto Piemonte, regione umana celebrata quest’anno dalla Tessera del Socio Unpli. Oltre mezzo milione di tessere in tutto il Paese che parlano delle bellezze del Biellese, del Novarese, del Vercellese e del VCO.