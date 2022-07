Fassinotti, Osakue, Olivieri e Lopez protagonisti dal Piemonte ai Campionati Mondiali di Atletica Leggera a Eugene

Sono partiti a Eugene, in Oregon negli Stati Uniti da venerdì 15 a domenica 24 luglio i Campionati Mondiali di Atletica Leggera. All’evento iridato partecipano quattro atleti piemontesi.

Il primo a scendere in gara in pedana, è stato Marco Fassinotti atteso in pedana per la qualificazione per la finale venerdì 15 luglio alle ore 10.10 (ora locale – 19.10 ora italiana) insieme al campione olimpico Gianmarco Tamberi. La finale è prevista nella notte italiana tra lunedì 18 e martedì 19 (2.45 ora italiana, 17.45 ora locale).

Sempre nella notte italiana tra il 18 e il 19 luglio sarà la volta di Daisy Osakue a scendere in pedana per lanciare il suo disco verso la finale. Due gli obiettivi per la torinese: confermare la finale delle Olimpiadi di Tokyo e diventare la sola detentrice del primato italiano della specialità che, attualmente, condivide al centimetro con Agnese Maffeis con 63,66. La finale è in programma nella notte tra il 20 e il 21 luglio (3.30 ora italiana, 18.30 ora locale).

Alle 2.15 (ora italiana) di mercoledì 20 luglio inizierà l’avventura iridata di Linda Olivieri. La novarese sarà al via dei 400hs, insieme a Ayomide Folorunso e Rebecca Sartori, cercando di confermare la semifinale mondiale. Con lo stagionale di 55.69 si presenta con il 29mo tempo tra le atlete al via. Le semifinali sono in programma il 21 luglio alle 3.15 (ora italiana, 18.15 ora locale) mentre la finale sarà sabato 23 luglio alle 4.50 (ora italiana, 19.50 ora locale).

A Eugene ci sarà anche Brayan Lopez sia nella 4×400 maschile che della 4×400 mista. In questa stagione il piemontese si è migliorato più volte arrivando a scendere, per ben due volte, sotto il muro dei 46 secondi: 45.81 lo scorso 3 luglio a La Chaux-de-fonds, e 45.97 a Ginevra lo scorso 11 giugno. Agli assoluti di Rieti ha conquistato il quarto posto. La 4×400 mista è in programma venerdì 15 luglio, con batterie al mattino e finale alla sera (19.50 ora locale, 4.50 ora italiana). La 4×400 chiude il programma con batterie nella notte italiana tra il 23 e il 24 luglio (2.40 ora italiana) e la finale il 25 luglio a chiudere il programma (4.35 ora italiana).