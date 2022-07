West Nile, il virus delle zanzare in Piemonte: due casi a Novara e Vercelli

A partire da giugno è stata intensificata la sorveglianza delle Arbovirosi, prevista dal Piano nazionale prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025.

La scorsa settimana è stato notificato il primo caso umano di forma neuroinvasiva da WNV in Italia (Veneto) e sono state già confermate molte positività in zanzare e volatili selvatici e sinantropi in molte regioni del Nord Italia e in Sardegna, altre positività sono in corso di conferma (fonte Bollettino CESME- IZSAM – 14/07/2022).

Ieri, martedì 19 luglio 2022, sono stati notificati due casi umani in provincia di Novara e di Vercelli, mentre non sono state segnalate positività per WND (West Nile Disease) e USUV (Usutu) né negli animali, né nelle zanzare.

I dati della sorveglianza integrata dell’anno 2021, raccolti in ottemperanza al Piano nazionale integrato delle Arbovirosi, sono riassunti nel bollettino annuale prodotto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

È bene ricordare, che l’individuazione della possibile circolazione virale negli animali è fondamentale per prevenire la trasmissione nei confronti delle persone.