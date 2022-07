I parlamentari piemontesi passano da un totale di 67 a 43 per le elezioni 2022. Parte la grande corsa al seggio

Sono stati in tutto 67 i parlamentari piemontesi che hanno fatto parte della XVIII legislatura in Parlamento che si é chiusa in questi giorni. Si tratta di 45 Deputati e 22 senatori.

Alle prossime elezioni il Piemonte eleggerà 29 deputati rispetto a 45 mentre per il Senato ci saranno 14 eletti rispetto agli attuali 22 per un totale di 43.

Alla Camera c’erano 8 deputati del Movimento 5 stelle, 9 del Partito democratico, 8 di Forza Italia, 3 di Fratelli d’Italia, 13 della Lega e 2 di Liberi e uguali, 2 di Noi con l’Italia-Udc. 23 sono stati eletti nella Circoscrizione Camera Piemonte 1 e 22 quelli eletti nella Circoscrizione Piemonte 2.

Al Senato 4 senatori M5s, 5 del Pd, 6 di Forza Italia, 2 Fdi e 5 della Lega.

A livello nazionale i deputati passeranno da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200.