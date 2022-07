Meteo Piemonte: oggi allerta gialla per temporali di forte intensità

L’anticiclone africano responsabile delle elevate temperature delle ultime due settimane subirà una flessione a causa del passaggio di un’onda depressionaria oggi pomeriggio e di una saccatura domani.

Le due strutture instabili causeranno diffusi rovesci e temporali, localmente di forte intensità che interesseranno dapprima le aree alpine e successivamente le pianure. In particolare nel medio/basso Cuneese e tra Torinese/Canavese/Biellese/Vercellese/Verbano, con anche locali nubifragi e grandinate.

Domani l’onda transiterà sul nord Italia, apportando flussi umidi e instabili e determinando l’innesco di temporali diffusi. Per sabato e domenica è atteso un miglioramento con rinforzi per foehn nelle vallate alpine e con risalita dei valori di pressione e condizioni di cielo sereno.

Per questo, il centro funzionale dell’Arpa Piemonte ha emanato una nuova allerta gialla valida da oggi e per le prossime 36 ore. In questo caso potrebbero verificarsi locali allagamenti, grandine, caduta di alberi, fulminazioni.