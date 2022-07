Vigone, incidente frontale tra due auto: 3 feriti

Nella serata di ieri, mercoledì 27 luglio 2022, un brutto incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale tra Vigone e Villafranca Piemonte in provincia di Torino, nei pressi del fiume Pellice. L’incidente ha visto coinvolte 2 auto, un Audi Q3 dove a bordo vi era un ragazzo e una Fiat 500 con a bordo due ragazze. L’impatto tra le due vetture è stato frontale ed entrambe le macchine sono finite nei fossi a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pinerolo per estrarre i feriti dalle lamiere delle vetture. Il ferito più grave è stato il ragazzo a bordo dell’Audi che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino, mentre le ragazze sono state trasportate in ambulanza all’ospedale Agnelli di Pinerolo. Sul posto anche i carabinieri di Pinerolo per effettuare i rilievi e riscostruire la dinamica dell’incidente.