Il PD del Piemonte propone i nomi per i candidati per le elezioni di settembre

La Direzione del Partito Democratico del Piemonte ha cercato di definire le regole e le rose per le candidature del partito per le prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Il comunicato della direzione del PD del Piemonte

La Direzione del Partito Democratico del Piemonte raccoglie l’esito del lavoro messo in campo dalle otto

federazioni provinciali del Piemonte per l’identificazione delle rose di disponibilità delle candidature per le elezioni politiche di settembre 2022, senza indicare formalmente posizionamenti in lista o nei collegi, a causa della mancanza di solidi elementi relativi al perimetro delle alleanze e alle trattative di livello nazionale sulla presenza di altri soggetti e altre indicazioni nella stessa lista da parte della Direzione nazionale.

La Direzione, nell’ambito della discussione con il livello nazionale, chiede che siano tenuti in considerazione alcuni ì criteri per la composizione delle liste delle circoscrizioni plurinominali e l’individuazione delle persone disponibili a battersi nei collegi uninominali:

– Venga riconosciuto l’importante lavoro dei Parlamentari uscenti nell’interesse dei cittadini piemontesi;

– Venga evidenziata la presenza di 6 membri piemontesi con incarichi esecutivi nel Pd nazionale, di cui 4

sono anche membri della segreteria nazionale, a riprova della presenza, in Piemonte, di un pezzo di classe dirigente del partito che di per sé costituisce elemento di valutazione circa eventuali invii di candidati “in quota nazionale” nelle posizioni eleggibili delle nostre liste;

– Venga osservato come quei Parlamentari uscenti che sono stati eletti dopo aver giocato una partita

sull’uninominale potrebbero, anche per il riconoscimento territoriale ottenuto, guidare il partito nel

proporzionale;

– Vengano tenute nel giusto conto le proposte di ulteriori nomi integrativi emersi dai territori, perché siano composte liste attrattive e fresche, dove confluiscano esperienze, percorsi e competenze amministrative diverse.

L’elenco di tali disponibilità verrà completato dalle 8 federazioni piemontesi nei prossimi giorni e comunicato al Segretario regionale.

Tenuto conto dei presenti criteri, si dà atto delle seguenti rose di nomi:

Parlamentari uscenti:

1. Bonomo Francesca

2. Borghi Enrico

3. Gariglio Davide

4. Giorgis Andrea

5. Gribaudo Chiara

6. Laus Mauro

7. Lepri Stefano

8. Rossomando Anna



Proposte di ulteriori nomi integrativi emersi dai territori per i collegi plurinominali e uninominali (in ordine alfabetico):

1. Alessandria: Borioli Daniele, Rossa Maria Rita

2. Asti: Ferlisi Maria, Ghignone Andrea, Lovisolo Ornella, Sutera Sardo Luciano

3. Biella: Furia Paolo

4. Cuneo: Calderoni Mauro, Pione Luca, Sibille Bruna

5. Novara: Allegra Emanuela, Besozzi Matteo, Furia Paolo

6. Torino: Berruto Mauro, Bonino Carmen, Giordano Antonella, Montá Roberto, Troise Francesca

7. Vco: Furia Paolo

8. Vercelli: Bagnasco Gabriele, Beccaro Mattia, Furia Paolo, Moccia Maria, Svizzero Sergio



Si segnala altresì la già comunicata disponibilità di alcuni iscritti a candidature di servizio negli ultimi posti delle liste dei collegi plurinominali, con la motivazione di aiutare in questa difficile contesa elettorale. La federazione di Torino ha trasmesso un primo elenco parziale composto da:

Lavolta Enzo

Ballone Katia

De Cillis Alessandro

Sanna Federica