Regione Piemonte assume 155 persone over 58 per il progetto “Cantieri di lavoro over 58”

La Regione Piemonte nella scorsa primavera ha emanato un bando per dare lavoro a 155 persone over 58 che sono in difficoltà, perché magari senza lavoro, e che non possono ancora andare in pensione per non aver raggiunto gli anni di contributi richiesti per poter andare in pensione. Saranno assunte 155 persone over 58 nei vari comuni del Piemonte per la manutenzione di aree pubbliche o servizi di pubblica utilità. Il progetto si chiama “Cantieri di lavoro over 58”.

Sono 44 i progetti finanziati con questo ulteriore stanziamento di € 1.055.519,40, che vanno ad aggiungersi ai 35, già ammessi e finanziati in precedenza, così suddivisi sul territorio regionale:

PROVINCIA DI CUNEO

Comuni di Ormea, Saluzzo

• 2 progetti per 6 persone;

PROVINCE DI ASTI ED ALESSANDRIA

Comuni di Alessandria, Cremolino, Occimiano, Valenza, Villanova d’Asti, Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, Unione Montana Valli Borbera e Spinti

• 7 progetti per 32 persone

PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VCO E VERCELLI

Comuni di Biella, Asigliano Vercellese, Bellinzago Novarese, Cambiasca, Livorno Ferraris, Maggiora, Pralungo, Ronsecco

• 8 progetti in totale per 15 lavoratori

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Comuni di Torino, Beinasco, Borgiallo, Buttigliera Alta, Carmagnola, Castellamonte, Chieri, Collegno, Condove, Ivrea, Montalto Dora, Nichelino, Nomaglio, Pianezza, Prarostino, Rivalta di Torino, Unione Montana Alto Canavese, Unione Montana Valle Susa.

• 27 progetti in cui opereranno 102 lavorator