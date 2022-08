Weekend di Ferragosto in Piemonte: tutti balneabili i 79 lidi della regione

Gli esiti degli ultimi campionamenti effettuati da Arpa Piemonte hanno confermato che tutti i 79 lidi del Piemonte sono balneabili.

“Una buona notizia per chi trascorre il weekend di Ferragosto in Piemonte e non vuole rinunciare a un tuffo rinfrescante. Arpa monitora i laghi Sirio, Avigliana Grande, Candia, Maggiore, Mergozzo, Orta, Viverone e i Torrenti San Bernardino e Cannobino, con una frequenza dei prelievi di almeno una volta al mese da aprile a settembre di ciascun anno, secondo un calendario prestabilito” sottolinea il Direttore Generale di Arpa Piemonte Angelo Robotto.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, e per rimanere sempre aggiornati, si invita a visitare il portale della Balneazione in Piemonte, dove sono riportati gli esiti analitici e il giudizio sulla balneabilità di ogni singola zona, nonché il report dei dati delle stagioni precedenti.